Бог пробачає, але українці - ні - йшлося у листі, який надіслали посольству.

В Угорщині стався дипломатичний скандал: очільнику МЗС країни пригрозили вбивством українською мовою. Лист з порадою Петеру Сійярто готуватися до похоронів надійшов на електронну пошту посольства.

Про це пише угорський Index, підкреслюючи, що незабаром у Сіярто запланований візит в Україну. 29 січня він має зустрітися в Ужгороді з головним дипломатом України Дмитром Кулебою.

У листі, який адресувався угорській делегації, невідомий анонім звинувачує Угорщину в недостатній підтримці у війні із РФ нібито від імені України.

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"Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Невже ви думаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападів на Україну? Ми так не думаємо. Тож чекайте на вибуховий прийом 29 січня. Бронепоїзд вас не врятує. Ми пропонуємо вам зробити замовлення у похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сійярто відповідно до його зросту. Хай мені Бог простить, але українці не прощають", - цитує зміст листа ЗМІ.

Держсекретар з питань двосторонніх відносин у дипвідомстві Тамаш Менцер вже відреагував на погрозу. На своїй сторінці у Facebook він акцентував, що візит Сійярто не скасують, хоча Угорщина відчуває, що "тиск посилюється".

"Ті, хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини боїться, не знайомі з Петером Сійярто", - написав Менцер.

Водночас він згадав про мир в Україні і що на полі бою "є лише загиблі, а не рішення". "Мир вимагає припинення вогню і переговорів. Ми маємо право займати таку позицію. Тиск і погрози тільки зміцнюють нас", - додав він.

Що відомо про зустріч Сіярто та Кулеби в Ужгороді

11 січня угорський телеканал ATV повідомив деталі щодо зустрічі між Кулебою та Сіярто в Ужгороді 29 січня. Зокрема, глава МЗС прокоментував ЗМІ питання щодо 50-мільярдної допомоги ЄС Україні, яку наразі блокує Угорщина своїм вето.

За словами Сіярто, це питання має вирішуватися "поза бюджетом ЄС". Також він натякнув, що найближчим часом Зеленський та Орбан не матимуть особистої зустрічі, адже вона не буде успішною. "Українська поведінка, яку ми бачили останнім часом, не вказує на задовільний результат такої зустрічі", - акцентував міністр.

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