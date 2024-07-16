Посадовиця перебуватиме на цій посаді наступні 2,5 роки.

Роберта Мецола переобрана на посаду президентки Європейського парламенту ще на 2,5 роки.

Як повідомляють Euronews та DW, за кандидатуру Мецоли віддали 562 голоси із 720. Конкурентка Мецоли Ірен Монтеро отримала лише 61 голос.

"З вашою підтримкою я продовжуватиму невпинно працювати, щоб об'єднати людей. Це має бути інституція, що не боїться лідирувати та змінюватися. Це має бути сильний парламент у сильному Союзі. Ми не можемо допустити, щоб наша роль як парламентаріїв була розмита", – зазначала Мецола у передвиборчому зверненні. Відео дня

Політикиня пообіцяла сприяти створенню атмосфери "дебатів та поваги". У січні 2022 року Роберта Мецола стала першим депутатом з Мальти на посаді голови Європарламенту, а також наймолодшим спікером в історії ЄП – їй тоді було 43 роки.

Роберта Мецола та Україна

Роберта Мецола - одна з найбільш проукраїнських політиків у Європі. Посадовиця була однією з перших політиків найвищого рангу, яка відвідала Київ після повномасштабного вторгнення РФ.

На початку травня цього року Мецола взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів України. Президент Володимир Зеленський під час цього заходу зауважив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Під час виступу у Верховній Раді вона заявила, що європейцям треба зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки в режимі санкцій проти Росії.

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