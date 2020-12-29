Нігерійці залишилися без продовольства через рішення уряду про заборону роботи компаній, які постачають їжу в магазини.

У Нігерії люди через голод змушені штурмувати продовольчі склади і продуктові магазини.

Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking.

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Як повідомляється, населення захоплює будь-які склади з продовольством і натовпи людей ходять по вулицях у пошуках їжі.

За даними Telegram-каналу "Протести у світі", причиною голоду стало те, що місцева влада заборонила роботу компаній, які постачають їжу в магазини. Уряд Нігерії вважає, що це рішення допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

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Автор: Катерина Лиманська