Він заявив, що неодноразово говорив про це, але "до окремих керівників не доходить".

Голова комітету Держдуми з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов заявив, що Міноборони Росії має перестати брехати про війну в Україні і наводити неправдиві дані.

За його словами, це може викликати втрату довіри народу, пише російський РБК.

"Треба перестати брехати. Ми неодноразово про це говорили... Але якось не доходить до окремих керівників", - обурився російській посадовець.

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Картаполов зазначив, що зведення Міноборони не змінюються і фактично не містять правди про ситуацію на фронті в Україні.

"Знищили десятки снарядів, вразили 50 об'єктів, знищили сотні "нацистів"... І все. Ну, а народ знає... У нас народ не дурний. Він бачить, що його не сприймають, він бачить, що йому не хочуть говорити не всю правду, а навіть її частину. Це може призвести до втрати кредиту довіри", – попередив генерал.

Як відомо, до обрання депутатом Картаполов був заступником Сергія Шойгу у міністерстві оборони.

Війна в Україні

10 вересня один з російських "експертів" заявив, що для Російської Федерації не існує поняття "неприйнятні втрати", коли це стосується війни.

30 вересня військовий експерт Олег Жданов припустив, що президент РФ Путін готовий "проковтнути" величезні втрати своїх військ в Україні. Кривавий диктатор готовий "проковтнути" смерть навіть 300 і 500 тисяч військових.

Згідно з останніми даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші захисники "відмінусовали" вже 61 тисячу окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів.

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