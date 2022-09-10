Дивною заявою ошелешив один з "експертів" в ефірі федерального каналу.

Для Російської Федерації не існує поняття "неприйнятні втрати".

Про це в ефірі одного з російських каналів заявив один з "експертів" у студії.

Росіянина обурило те, що Захід нібито маніпулює, акцентуючи на величезних втратах "другої армії світу" в Україні. На його переконання, в РФ не існує такого поняття як "неприйнятні втрати".

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"Вони не розуміють того факту, що для Росії не існує поняття "неприйнятних втрат". Його просто нема", - заявив пропагандист, очевидно, натякаючи на те, що Путін готовий воювати до останнього окупанта.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Михайло Ходорковський опублікував інформацію про загиблих солдатів регулярних військ РФ. Дані він навів, посилаючись на документ Мінфіну РФ, який опинився в його розпорядженні.

Як свідчать документи, РФ підтверджує загибель 48 759 солдатів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 52 тис. 250 осіб.

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