Відо звинувачують у "недостатній кваліфікації".

Керівника ГУ військової розвідки Франції генерала Еріка Відо найближчим часом відправлять у відставку через те, що він не зміг передбачити війну в Україні.

Про це повідомляє французька газета Figaro з посиланням на джерело в армії.

Як дізналися ЗМІ, Відо звинувачують у "недостатній кваліфікації".

Відо призначили на пост очільника розвідки минулого літа, до цього він керував силами спеціальних операцій.

Ще на початку березня начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав у розмові з журналістами відмінність в оцінках французів і британців з американцями щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

"Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони були праві. Наші служби швидше думали, що захоплення України буде мати жахливу ціну і що у росіян є інші варіанти повалення Володимира Зеленського", - поділився Буркхард.

Як писав УНІАН, Франція підвищила бойову готовність своїх ядерних сил. Зараз три з чотирьох атомних підводних човнів в останні кілька днів перебували в морі для маневрів.

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