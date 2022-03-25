Зараз в морі знаходяться три з чотирьох французьких підводних човнів.

Франція підвищила бойову готовність своїх ядерних сил. Зараз три з чотирьох атомних підводних човнів в останні кілька днів перебували в морі для маневрів.

Про це вперше повідомила бретонська Регіональна газета "Telegramme de Brest", що має кращий спостережний пункт на французькій військово-морській базі Іль-Лонге, мисі в Брестській затоці. Відомий військовий журнал Air & Cosmos зазначив, наскільки незвичною є присутність більше одного французького атомного підводного човна в резерві в морі, зазначає видання FAZ.

Така кількість човнів, розгорнутих одночасно, відбувається вперше за три десятиліття в якості відповіді на російські загрози ядерною зброєю. Кожен атомний підводний човен може нести до 16 міжконтинентальних балістичних ракет М51.

"Востаннє відразу три підводні човни були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі", - підкреслила газета The Times.

Військові експерти заявили, що президент Франції Еммануель Макрон, який безпосередньо командує силами ядерного стримування країни, прийняв рішення про підводні човни у зв'язку зі зростаючою загрозою.

Нагадаємо, росіяни зруйнували частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС.

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