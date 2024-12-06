Вони вже взяли під контроль важливі міста Алеппо та Хама.

Основною метою сирійських повстанців є повалення режиму президента Башара Асада та "будівництво нової Сирії".

"Коли ми говоримо про цілі, то метою революції залишається повалення цього режиму. Це наше право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети", - наголосив лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джолані у інтерв'ю CNN

За його словами, вони хочуть створити новий прозорий уряд, заснований на інституціях і демократично обраній раді. Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", утворене на базі сирійської філії Аль-Каїди, прагне встановити нову модель управління Сирією.

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"Сирія заслуговує на інституційну систему управління, а не таку, де один правитель приймає свавільні рішення", - зазначив він.

Аль-Джолані додав, що вони вже взяли під контроль важливі міста Алеппо та Хама, завдаючи ударів по режиму Асада та його союзникам з Росії та Ірану.

Лідер повстанців намагається дистанціювати свою групу від екстремістського минулого, використовуючи своє справжнє ім’я Ахмед аль-Шараа і заявляючи про відкритість до меншин. За його словами, з часу роботи в Аль-Каїді його погляди змінились. Аль-Джолані наголошує, що його угрупування прагне уникати жорстких тактик, які були характерними для джихадистських груп.

"Ми говоримо про більший проект - ми говоримо про будівництво Сирії..."Хаят Тахрір аш-Шам" є лише частиною цього діалогу, і він може розірватися в будь-який момент. Це не самоціль, а засіб виконання завдання: протистояння цьому режиму", - пояснив він.

При цьому очільник угруповання стверджує, що під їхнім управлінням зможуть безпечно жити навіть християни та інші меншини, хоча правозахисники висловлюють сумніви щодо деяких дій "Хайят Тахрір аш-Шам".

"Були деякі порушення щодо них (меншин - ред.) з боку певних осіб у періоди хаосу, але ми розглянули ці проблеми", - запевнив Аль-Джолані.

Ситуація у Сирії

Як писав УНІАН, сирійські повстанці наблизилися до Хами, важливого міста на трасі Дамаск-Алеппо. Хама була взята під контроль уряду на самому початку громадянської війни і всі 13 років залишалася важливим оплотом асадитів. Якщо повстанці захоплять її, це може поставити режим Асада у вкрай тяжке становище.

Тим часом у мережі з’являється усе більше свідчень про багаті військові трофеї, як захопили повстанці під час наступу. Зокрема до рук ісламістів потрапили кілька зенітних комплексів і чимало танків.

The Telegraph писав, що якщо РФ втратить базу в Сирії, Путіну доведеться шукати миру з Україною.

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