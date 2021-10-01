Хатія Деканоїдзе прокоментувала можливі результати виборів, які відбудуться 2 жовтня.

Соратниця екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, кандидат в мери міста Кутаїсі від "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе переконана, що він скоро вийде на свободу.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Деканоїдзе прокоментувала можливі результати виборів, які відбудуться 2 жовтня.

"Я зовсім не думаю, що голосування відбудеться не на нашу користь. Я зустрічаюся з багатьма людьми по всій території Грузії... кожен грузин ... розуміє, що за влада сьогодні в Грузії. Це проросійська, пропутінська влада", - заявила вона.

Опозиціонерка назвала чинну владу "загрозою для демократії".

На її думку, більшість громадян проголосують проти правлячої "Грузинської мрії".

"У Саакашвілі є шанс... показати, що за свободу треба боротися, А Грузія поки не вільна... він тому приїхав, показав грузинському народу..., що "мені нічого не потрібно, крім того, щоб Грузія продемонструвала, що треба боротися за свободу, проголосувала проти пропутінської влади". І, чесно кажучи, він поставив себе під ризик", - вважає вона.

Читайте такожЗМІ повідомили про ймовірне місце перебування затриманого Саакашвілі

Деканоїдзе висловила переконання, що завтра на виборах переможе опозиція.

"Ми дуже оптимістично налаштовані і вся Грузія, і опозиція... Міша дуже серйозно показав народу Грузії, що він готовий знову боротися за майбутнє Грузії. Я впевнена, що він дуже скоро вийде на свободу. Тому що влада, яка зараз в Грузії..., принизлива для грузинського народу і довше не протягне", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Саакашвілі грузинськими правоохоронцями стало відомо ввечері 1 жовтня.

На спеціальному брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі був затриманий і переведений в пенітенціарну установу".

Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра, 2 жовтня.

МЗС України викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі

У зовнішньополітичному відомстві хочуть дізнатися про підстави та обставини затримання громадянина України.

Президент Володимир Зеленський стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії і тоном заяв, що звучать в цій країні щодо можливого розвитку ситуації.

За словами прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова, Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо всіх обставин і причин такого кроку щодо українського громадянина.

Автор: Антоніна Доломанжи