Давид Арахамія нагадав, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що через затримання у Грузії екс-президента цієї країни, а нині голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі прогнозують серйозний дипломатичний скандал.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи на прохання УНІАН затримання Саакашвілі.

"Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал, тому що він громадянин України", - зазначив він.

Арахамія вважає, що після вихідних "буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні".

Арахамія переконаний, що в парламенті мають зробити все для того, щоб забрати Саакашвілі до України, щоб захистити свого громадянина.

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Він зазначив, що йому зараз важко коментувати ситуацію, не знаючи всіх обставин, адже Саакашвілі розумів всі ризики своєї поїздки до Грузії, тому треба розуміти всі обставини.

"Те, що такий сценарій був вірогідним це також було відомо заздалегідь",- наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Саакашвілі грузинськими правоохоронцями стало відомо ввечері 1 жовтня.

На спеціальному брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі був затриманий і переведений в пенітенціарну установу".

Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра, 2 жовтня.

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У зовнішньополітичному відомстві хочуть дізнатися про підстави та обставини затримання громадянина України.

Президент Володимир Зеленський стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії і тоном заяв, що звучать в цій країні щодо можливого розвитку ситуації.

За словами прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова, Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо всіх обставин і причин такого кроку щодо українського громадянина.

Автор: Надя Пришляк