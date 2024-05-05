Представник країни нагадав, що Росія хоче побудувати військовий порт на окупованій території Грузії.

У Сполучених Штатах Америки відповіли на заяви представників партії "Грузинська мрія" про те, що Вашингтон та Київ нібито хочуть втягнути Грузію у війну.

Помічник державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн каже, що у війну Тбілісі втягує Москва. "Саме Росія втягує Грузію в кампанію в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Тривають викрадення, а іноді і вбивства громадян Грузії", - сказав він в інтерв'ю Голосу Америки.

Він зазначив, що Москва намагалася провезти через Грузію товари військового призначення. "Уряд Грузії прийняв дуже мудре рішення спробувати все це зупинити, наскільки це було в його силах, і він виконав досить хорошу роботу", - додав О'Браєн.

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Гучні заяви Тбілісі в бік України:

Восени в Грузії заявили, що знайшли "український слід" у підготовці державного перевороту"в країні.

У лютому цього року грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна нібито хоче відкрити "другий фронт" у Грузії. Заява пролунала після того, як грузинські силовики знайшлі в мікроавтобусі громадянина України вибухові пристрої.

А після поновлення у Тбілісі протестів проти "закону про іноагентів", який засуджують Сполучені Штати Америки и Европейський Союз, Кобахідзе сказав, шо він має "запобігти українізації" країни.

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