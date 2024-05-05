У Сполучених Штатах Америки відповіли на заяви представників партії "Грузинська мрія" про те, що Вашингтон та Київ нібито хочуть втягнути Грузію у війну.
Помічник державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн каже, що у війну Тбілісі втягує Москва. "Саме Росія втягує Грузію в кампанію в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Тривають викрадення, а іноді і вбивства громадян Грузії", - сказав він в інтерв'ю Голосу Америки.
Він зазначив, що Москва намагалася провезти через Грузію товари військового призначення. "Уряд Грузії прийняв дуже мудре рішення спробувати все це зупинити, наскільки це було в його силах, і він виконав досить хорошу роботу", - додав О'Браєн.
Гучні заяви Тбілісі в бік України:
Восени в Грузії заявили, що знайшли "український слід" у підготовці державного перевороту"в країні.
У лютому цього року грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна нібито хоче відкрити "другий фронт" у Грузії. Заява пролунала після того, як грузинські силовики знайшлі в мікроавтобусі громадянина України вибухові пристрої.
А після поновлення у Тбілісі протестів проти "закону про іноагентів", який засуджують Сполучені Штати Америки и Европейський Союз, Кобахідзе сказав, шо він має "запобігти українізації" країни.