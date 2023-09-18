Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії, наголосив речник МЗС.

У Грузії заявили про підготовку "державного перевороту" де нібито помітили "український слід". У МЗС України відреагували на ці звинувачення.

Як зазначив у Facebook речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, влада Грузії вчергове намагається демонізувати Україну.

"Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії. Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – наголосив він.

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Війна в Україні: заяви Грузії

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Грузія стала прихистком для багатьох українців. При цьому країна не стала обмежувати вʼїзд і для росіян, а також відновила авіасполучення з РФ, хоча президентка країни займала у цьому питанні доволі жорстку позицію.

Уряд Грузії неодноразово демонстрував своє небажання допомагати Україні та повторював наративи Кремля щодо природи російсько-української війни. Зокрема, у травні 2023 року там звинуватили НАТО в тому, що Москва вторглася в Україну. Мовляв, причиною цьому слугувало зближення Києва та альянсу.

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