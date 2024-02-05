Небезпечні пристрої та речовини хотіли завезти шляхом через Грузію у Росію. До процесу причетна Одеса, каже служба безпеки Грузії.

Грузинська СДБ повідомила, що виявила вибухові пристрої, які везли з України до Росії, та стверджує, що причетний до цього одесит, який у 2020 році балотувався в депутати від партії "Слуга народу".

Як заявляє Служба державної безпеки Грузії, під час обшуку мікроавтобуса, що належить українцю, виявлено вибухові пристрої, замасковані під два акумулятори електромобіля. В обох було закладено по шість пристроїв, що містять пластичну вибухівку С-4 військового призначення, яку можна активувати за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини - 14 кілограмів.

"У контейнери також було поміщено 6 одиниць детонаторів та 6 одиниць спеціальних ключів. Така сама кількість електронних таймерів активації була встановлена у всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою, в яких час активації вже був запрограмований", - запевняє грузинська сторона.

Стверджується, що пристрої та речовини завезли до Грузії з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину через КПП "Сарфі" на мінівені, який належить громадянинові України. "Посилку" планували доставити до міста Воронеж (РФ) через КПП "Дарьял".

"Службою державної безпеки встановлено: до ввезення зазначених вибухових пристроїв до Грузії, їхнього переміщення по всій території Грузії причетні 7 осіб з Грузії, 3 з України та 2 з Вірменії", - заявили у грузинській спецслужбі.

Як запевняє СДБ, "процес" організував Андрій Шарашидзе, який у 2020 році балотувався в депутати Одеської міської ради від партії "Слуга народу". Він уродженець Батумі. СДБ Грузії каже, що Шарашидзе відстежував переміщення згаданих вибухових пристроїв, перебуваючи за межами Грузії.

Спецслужба Грузії стверджує: усі шість пристроїв виготовлені спеціалістом високого рівня та розраховані на широкий радіус поразки – "заряд речовини набагато потужніший за заряд вибухового тротилу". Наразі СДБ продовжує слідчо-оперативні заходи.

До Грузії зайшов лайнер з агітаторами Путіна

Нагадаємо, у Грузії відбувся новий мітинг проти заходу туристичного лайнера з росіянами до порту Батумі. Поліція спробувала завадити протесту та затримала кількох його учасників. Демонстрація розпочалася близько півночі біля гавані міста Батумі, куди з Росії мав прибути круїзний лайнер.

Поліцейські не пропускали активістів "з міркувань безпеки". Через це виникла бійка - протестувальники намагалися прорвати поліцейські кордони, щоб проникнути безпосередньо на територію гавані. Вранці лайнер таки зайшов у порт, серед пасажирів були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського президента Володимира Путіна.

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