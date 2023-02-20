Україна запросила делегацію парламенту Грузії приїхати до Києва з візитом, однак представники Сакартвело відмовилися. Як зазначив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа, ця зустріч повинна була відбутися в річницю повномасштабної війни 24 лютого.
"Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", - передає слова Заркуа ресурс Interpressnews.
Водночас член правлячої партії зазначає, що влада Грузії і надалі підтримує український народ. В тому числі намагається зробити усе для цього на усіх рівнях.
Окрім цього Заркуа заявив, що багато сильних країн "не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії". Він сказав це в контексті і європейських держав.
Грузія і її дії під час російсько-української війни
Прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі звинуватив Україну у спробі відкрити другий фронт війни з Росією у Грузії.
На початку лютого у Грузії захотіли знову відновити авіасполучення з Росією. Європейський союз пояснив, чим це загрожуватиме Тбілісі.
У мережі з’явилися шокуючі кадри з станом колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі: політик втратив у в’язниці більше 50 кілограм ваги.
У той же час наприкінці жовтня минулого року стало відомо, що на війні проти Росії загинуло 23 грузинські добровольці.