Цей крок показує безпорадність системи безпеки в Ірані.

В Ірані після вбивства глави політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ханії арештували понад 20 осіб.

Спочатку іранські ЗМІ писали, що Ханія був убитий під час ізраїльського авіаудару. Пізніше New York Times написало про вибух, тепер же британська газета The Telegraph наводить третю версію: за ліквідацією Ханії в Тегерані стоїть ізраїльська секретна служба "Моссад". За інформацією журналістів, агенти "Моссада" завербували кількох співробітників іранського апарату безпеки, які встановили вибухівку в резиденції Ханії. Уночі 31 липня, коли Ханія приїхав туди, пролунав вибух.

Крім того, британська газета навіть навела дані про те, що Ханію замишляли вбити ще в травні на похороні президента Ірану Ебрагіма Раїсі, але план скасували, оскільки могло бути багато випадкових жертв.

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New York Times додало, що Іран жорстко відреагував на вбивство лідера ХАМАС, якого влада країни називала "дорогим гостем". Через його вбивство було арештовано понад 20 людей, серед них є високопоставлені офіцери розвідки та військові.

"Маса арештів на найвищому рівні - це реакція на ганебну прогалину в системі безпеки, яка уможливила вбивство Ханії", - прокоментувало виданню джерело.

Убивство Ханії

Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Саудівське видання Al Hadath написало, що резиденцію Ханії вразили керованою ракетою. Практично відразу після цього з'явилися повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

CNN із посиланням на свої джерела повідомляло, що Ханія загинув від бомби, яку було закладено близько двох місяців тому в будинку, де він зупинився.

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