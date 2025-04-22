Це було драматичне папство, яке однаково розчаровувало консерваторів і прогресистів. Франциск залишає розділену Церкву.

21 квітня - у Великодній понеділок - Папа Франциск відійшов у вічність, залишивши драматичну спадщину, пише Politico.

Лише за кілька тижнів до своєї смерті Папа Франциск знову продемонстрував свою схильність до суперечливих вчинків, викликавши обурення консервативних кіл. У лютому він гостро розкритикував нову адміністрацію США, звинувативши президента Дональда Трампа у приниженні гідності через плани депортації мільйонів мігрантів, а віце-президента Джей Ді Венса - у некоректному використанні богословського терміну. У відповідь Вашингтон відреагував з обуренням, однак Ватикан не відступив.

Цей жест був типовим для Франциска - емоційний, без надмірного використання теологічної термінології, спрямований на захист знедолених. Він продемонстрував готовність до прямоти, навіть якщо це викликало розбіжності, особливо у часи глобальної нестабільності.

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Папа Францискзалишив після себе суперечливу спадщину. Його обрання у 2013 році було сприйнято як спробу оновити Католицьку Церкву після скандалів, пов’язаних із попередником - Бенедиктом XVI. Як перший латиноамериканець, єзуїт і Папа, що взяв ім’я Франциска Ассізького, він символізував надії на зміни. Проте реформування Церкви залишилося неповним - проблеми сексуального насильства та фінансових зловживань у Ватикані так і не були остаточно вирішені.

"Єпископ нетрів"

Народжений у Буенос-Айресі в 1936 році в родині італійських мігрантів, Хорхе Маріо Бергольо працював в охороні, прибиральником і лаборантом, перш ніж приєднатися до єзуїтів після важкої хвороби. Попри юнацькі сумніви та захоплення мирським життям, він швидко піднявся церковною ієрархією, отримавши прізвисько "єпископ нетрів" за активну діяльність у бідних районах.

Під час аргентинської "брудної війни" 1970-х років його звинувачували у мовчанні щодо викрадення військовими священників-дисидентів, хоча інші свідчили про його намагання їх урятувати.

Після отримання сану кардинала у 2001 році, Франциск залишався вірним скромному стилю - відмовлявся від розкоші, користувався громадським транспортом. Його понтифікат ознаменував відхід від академічної відстороненості попередників, натомість Церква стала "польовим госпіталем", де головною цінністю є співчуття. Його знаменита фраза: "Хто я такий, щоб судити?" стала іконою нового підходу до соціальних питань. Цією фразою він відповів на запитання, чи може гей стати священиком.

Франциск намагався реалізувати прогресивні ідеї Другого Ватиканського собору, водночас зберігаючи рівновагу з консерватизмом, що переважав у Африці, Азії та Латинській Америці. Він відкрив високі церковні посади для жінок і мирян, але залишив заборону на священство для жінок.

Папа і світ - кроки, що розчарували

Його кроки викликали розчарування серед лібералів і обурення консерваторів. У США опозицію очолив кардинал Раймонд Берк, різко критикуючи Папу, зокрема за його спроби лібералізації Церкви. Франциск у відповідь обмежив його вплив і, зрештою, позбавив привілеїв у Ватикані.

Папа також викликав критику за свою обережність щодо Китаю, відносини з мусульманськими країнами, а також позицію щодо конфлікту в Україні та ізраїльсько-палестинського питання. Його підхід до керівництва часто був непередбачуваним, а деякі рішення - суперечливими, як у випадках із фінансовими скандалами та реакцією на звинувачення в сексуальних зловживаннях з боку близьких соратників.

Незважаючи на це, він користувався високим рівнем підтримки серед вірян. Він змінив географію церковної еліти, призначивши переважну більшість кардиналів з країн, що розвиваються, хоча це не гарантує збереження його курсу після обрання нового Папи.

"Тим не менш, велика частина драми навколо його папства була елітарною: після смерті він користується рейтингом схвалення серед 1,4 мільярдів вірян у світі, якому позаздрили б більшість політиків", - підсумувало видання.

Смерть Папи Римського - що відомо

Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані Каса-Санта-Марта. О 9:45 ранку кардинал Кевін Фаррелл, камерленго Апостольської палати, оголосив про смерть Папи Франциска з будинку Санта Марта.

Папу госпіталізували в поліклінічну лікарню Агостіно Джемеллі в п'ятницю, 14 лютого 2025 року, після того, як кілька днів він страждав від нападу бронхіту. Стан Папи Франциска поступово погіршувався, і у вівторок, 18 лютого, лікарі діагностували двосторонню пневмонію.

Після 38 днів перебування в лікарні покійний Папа повернувся у свою ватиканську резиденцію Каса Санта Марта, щоб продовжити одужання.

Смерть Папи Римського Франциска викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Також на його смерть відреагував президент України Володимир Зеленський.

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