Папа Франциск залишив суперечливу спадщину / REUTERS

21 квітня - у Великодній понеділок - Папа Франциск відійшов у вічність, залишивши драматичну спадщину, пише Politico.

Лише за кілька тижнів до своєї смерті Папа Франциск знову продемонстрував свою схильність до суперечливих вчинків, викликавши обурення консервативних кіл. У лютому він гостро розкритикував нову адміністрацію США, звинувативши президента Дональда Трампа у приниженні гідності через плани депортації мільйонів мігрантів, а віце-президента Джей Ді Венса - у некоректному використанні богословського терміну. У відповідь Вашингтон відреагував з обуренням, однак Ватикан не відступив.

Цей жест був типовим для Франциска - емоційний, без надмірного використання теологічної термінології, спрямований на захист знедолених. Він продемонстрував готовність до прямоти, навіть якщо це викликало розбіжності, особливо у часи глобальної нестабільності.

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Папа Францискзалишив після себе суперечливу спадщину. Його обрання у 2013 році було сприйнято як спробу оновити Католицьку Церкву після скандалів, пов’язаних із попередником - Бенедиктом XVI. Як перший латиноамериканець, єзуїт і Папа, що взяв ім’я Франциска Ассізького, він символізував надії на зміни. Проте реформування Церкви залишилося неповним - проблеми сексуального насильства та фінансових зловживань у Ватикані так і не були остаточно вирішені.

"Єпископ нетрів"

Народжений у Буенос-Айресі в 1936 році в родині італійських мігрантів, Хорхе Маріо Бергольо працював в охороні, прибиральником і лаборантом, перш ніж приєднатися до єзуїтів після важкої хвороби. Попри юнацькі сумніви та захоплення мирським життям, він швидко піднявся церковною ієрархією, отримавши прізвисько "єпископ нетрів" за активну діяльність у бідних районах.

Під час аргентинської "брудної війни" 1970-х років його звинувачували у мовчанні щодо викрадення військовими священників-дисидентів, хоча інші свідчили про його намагання їх урятувати.

Після отримання сану кардинала у 2001 році, Франциск залишався вірним скромному стилю - відмовлявся від розкоші, користувався громадським транспортом. Його понтифікат ознаменував відхід від академічної відстороненості попередників, натомість Церква стала "польовим госпіталем", де головною цінністю є співчуття. Його знаменита фраза: "Хто я такий, щоб судити?" стала іконою нового підходу до соціальних питань. Цією фразою він відповів на запитання, чи може гей стати священиком.

Папа Франциск / REUTERS

Франциск намагався реалізувати прогресивні ідеї Другого Ватиканського собору, водночас зберігаючи рівновагу з консерватизмом, що переважав у Африці, Азії та Латинській Америці. Він відкрив високі церковні посади для жінок і мирян, але залишив заборону на священство для жінок.

Папа і світ - кроки, що розчарували

Його кроки викликали розчарування серед лібералів і обурення консерваторів. У США опозицію очолив кардинал Раймонд Берк, різко критикуючи Папу, зокрема за його спроби лібералізації Церкви. Франциск у відповідь обмежив його вплив і, зрештою, позбавив привілеїв у Ватикані.

Папа також викликав критику за свою обережність щодо Китаю, відносини з мусульманськими країнами, а також позицію щодо конфлікту в Україні та ізраїльсько-палестинського питання. Його підхід до керівництва часто був непередбачуваним, а деякі рішення - суперечливими, як у випадках із фінансовими скандалами та реакцією на звинувачення в сексуальних зловживаннях з боку близьких соратників.

Незважаючи на це, він користувався високим рівнем підтримки серед вірян. Він змінив географію церковної еліти, призначивши переважну більшість кардиналів з країн, що розвиваються, хоча це не гарантує збереження його курсу після обрання нового Папи.

"Тим не менш, велика частина драми навколо його папства була елітарною: після смерті він користується рейтингом схвалення серед 1,4 мільярдів вірян у світі, якому позаздрили б більшість політиків", - підсумувало видання.

Смерть Папи Римського - що відомо

Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані Каса-Санта-Марта. О 9:45 ранку кардинал Кевін Фаррелл, камерленго Апостольської палати, оголосив про смерть Папи Франциска з будинку Санта Марта.

Папу госпіталізували в поліклінічну лікарню Агостіно Джемеллі в п'ятницю, 14 лютого 2025 року, після того, як кілька днів він страждав від нападу бронхіту. Стан Папи Франциска поступово погіршувався, і у вівторок, 18 лютого, лікарі діагностували двосторонню пневмонію.

Після 38 днів перебування в лікарні покійний Папа повернувся у свою ватиканську резиденцію Каса Санта Марта, щоб продовжити одужання.

Смерть Папи Римського Франциска викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Також на його смерть відреагував президент України Володимир Зеленський.

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