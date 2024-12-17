Ліквідація генерала Кириллова: Медведєв в істериці пригрозив Україні 'неминучою відплатою'

Він заявив, що за смерть російського генерала відповідатиме військово-політичне керівництво України.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично прокоментував ліквідацію начальника Військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова.

У коментарі прокремлівському "РИА-Новости", Медведєв пообіцяв Україні "неминучу відплату" за цю операцію.

"Військово-політичне керівництво київського режиму чекає неминуча відплата за вбивство Кириллова", - заявив Медведєв, не уточнивши деталей.

Відео дня

Вибух у Москві 17 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Москві підірвали російського генерала. Загинув також його особистий помічник.

Вибухівку могли примотати до ручки електросамокату. Ймовірно, її було приведено в дію дистанційно. Коли двоє чоловіків підійшли до дверей, стався вибух.

За даними SHOT, вибух був такої сили, що з першого по третій поверхи вибило шибки, потріскалося облицювання будинку, уламками побито три автомобілі.

Згодом стало відомо, що загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Джерела УНІАН заявили, що Кириллова ліквідувала СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: