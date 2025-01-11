24-річний блогер став депутатом Європарламенту без відповідної освіти і саме він поширює погляди Ілона Маска в Європі.

У мільярдера Ілона Маска в Європейському парламенті є "своя людина", яка просуває такі ж наративи, як і він. У грудні 2024 року власник Space X опублікував на платформі X (Twitter) відео з виступом 24-річного кіпрського депутата Європарламенту Фідіяса Панайоту.

Він тоді заявляв, що Європі час припинити допомогу Україні.

В емоційному зверненні, записаному в його характерній манері крупним планом, Панайота заявив, що підтримка України з боку європейських політиків - це "божевілля і нелюдяність", оскільки Україна "ніколи не переможе на полі бою", пише Politico.

Відео дня

Повідомляється, що ця точка зору близька самому Маску, який не раз критикував військову допомогу Україні з боку США. Однак цікаво, як мільярдер познайомився з Панайотою.

ЗМІ уточнює, що це сталося в січні 2023 року. Тоді ще 22-річний Панайота був Youtube-блогером і фанатом Маска. Він чекав мільярдера біля колишньої штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско, щоб обійняти свого кумира.

Незабаром Панайоту обрали депутатом без будь-якого політичного досвіду. Його складно віднести до якогось табору. Однак після обрання він став співпрацювати з Ендрю Тейтом, вкрай правим блогером, відомим своїми "мізогінними поглядами", - йдеться в матеріалі. І при цьому, більшість його позицій збігаються з точкою зору Маска, що зробило його одним з найближчих союзників мільярдера в Європарламенті, який продовжує ділитися роликами Панайоту в X.

Тим самим він значно розширює аудиторію молодого політика.

В одному з таких відео політик піддав критиці процес призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду глави Європейської комісії, наголосивши, що це відбулося за зачиненими дверима, без участі громадян ЄС. Паралельно цьому, Панайота активно захищає "порядок денний Маска". Зокрема, в конфлікті із Законом про цифрові послуги (DSA), який зобов'язує великі компанії боротися з незаконним контентом.

Інші новини про Ілона Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск таємно зустрічався з лідерами Китаю і РФ. При цьому він не розкрив про ці зустрічі інформацію, як того вимагає федеральний закон.

"Вони все одно говорять про системні вразливості, з якими стикаються Сполучені Штати через їхню нездатність зобов'язати своїх підрядників не мати зв'язків із ворожими іноземними державами", - заявляє колишній член Конгресу від Техасу.

Крім того, Маск нещодавно висловлювався про завершення війни в Україні. Він наголосив, що ситуація "зайшла в глухий кут" і заявив про надію, що "конфлікт" буде вирішено швидко.

Вас також можуть зацікавити новини: