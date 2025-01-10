Маск висловив сподівання, що війну буде вирішено швидко, і станеться це під час президентства Трампа.

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель та американський мільярдер Ілон Маск сподіваються, що обраний президент США Дональд Трамп зможе завершити війну, яку РФ розвʼязала проти України. Такі заяви пролунали у спільному стрімі Вайдель та Маска на платформі X.

"Я сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Ілона Маска – ред.), на вашу адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня, якомога швидше, тому що європейці не можуть", – заявила вона, додавши, що Європа дуже залежить від США.

Своєю чергою, Ілон Маск сподівається, що війну буде вирішено швидко.

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"Ситуація зайшла в глухий кут. Усе, що сталося за останні кілька років — сотні тисяч людей, які померли, але без жодних здобутків. І чим довше триває цей конфлікт, тим більше Україна слабшає відносно Росії. Україна – набагато менша країна. Вона просто не може собі дозволити таких втрат, як Росія. Я сподіваюся, що цей конфлікт буде вирішено швидко, і я думаю, що це буде за президента Трампа", — заявив Маск.

Війна в Україні і Трамп

Під час передвиборчої кампанії республіканець Дональд Трамп неодноразово обіцяв, що завершить війну РФ проти України за 24 години. Після перемоги на виборах його риторика змінилася, він визнав, що ця війна – набагато складніше питання, ніж він думав.

Видання FT пише, що Трамп переніс свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. У Європі сприйняли це як знак того, що його адміністрація не буде негайно відмовлятися від підтримки Києва.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що потенційна мирна угода між Росією та Україною може бути укладена через кілька тижнів після повернення Трампа в Білий дім.

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