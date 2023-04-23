Відомий мільярдер, власник соцмережі Ілон Маск відповів на твіт американського письменника Стівена Кінга, який пропонував передати гроші за його "синю галочку" верифікації у соцмережі фонду Сергія Притули.
"Я задонатив Україні 100 мільйонів доларів, а скільки ви?" — Написав Маск.
Бізнесмен також репостнув твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова за 24 жовтня 2022 року. У цьому пості він дякував Маску за фінансування роботи терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні. Вони використовують українськими військовими та допомогли під час блекауту в Україні. Компанія Маска передала їх після початку повномасштабної війни.
Війна в Україні і Twitter
Як раніше повідомляв УНІАН, користувачі Twitter, які бажають мати "синю галочку" верифікації, тепер повинні платити по 8 доларів (приблизно 295 гривень).
Напередодні Нового року Кінг ділився своїм єдиним бажанням. Він мріє - мир в Україні. Нещодавно Стівен Кінг нагадав світові про Україну - закликав не забувати про повномасштабну війну і не слухати "умиротворників". Письменник від початку повномасштабної війни всіляко підтримує Україну.
Водночас Ілон Маск постійно потрапляє у скандали. Наприклад, нещодавно він назвав Революцію Гідності "переворотом", повторивши російські наративи.