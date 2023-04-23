Він дорікнув письменнику тим, що вже передав Києву багато грошей.

Відомий мільярдер, власник соцмережі Ілон Маск відповів на твіт американського письменника Стівена Кінга, який пропонував передати гроші за його "синю галочку" верифікації у соцмережі фонду Сергія Притули.

"Я задонатив Україні 100 мільйонів доларів, а скільки ви?" — Написав Маск.

Бізнесмен також репостнув твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова за 24 жовтня 2022 року. У цьому пості він дякував Маску за фінансування роботи терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні. Вони використовують українськими військовими та допомогли під час блекауту в Україні. Компанія Маска передала їх після початку повномасштабної війни.

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Війна в Україні і Twitter

Як раніше повідомляв УНІАН, користувачі Twitter, які бажають мати "синю галочку" верифікації, тепер повинні платити по 8 доларів (приблизно 295 гривень).

Напередодні Нового року Кінг ділився своїм єдиним бажанням. Він мріє - мир в Україні. Нещодавно Стівен Кінг нагадав світові про Україну - закликав не забувати про повномасштабну війну і не слухати "умиротворників". Письменник від початку повномасштабної війни всіляко підтримує Україну.

Водночас Ілон Маск постійно потрапляє у скандали. Наприклад, нещодавно він назвав Революцію Гідності "переворотом", повторивши російські наративи.

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