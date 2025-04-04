Європейські регулятори розглядають можливість оштрафувати X на суму понад 1 мільярд доларів.

Регулятори Європейського Союзу готують серйозні штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Як пише The New York Times із посиланням на свої джерела, цей крок, очевидно, посилить напруженість зі США, оскільки буде спрямований на одного з найближчих радників президента Дональда Трампа.

Серед передбачуваних заходів - штраф і вимоги про внесення змін до продукту, повідомляють джерела. Водночас очікується, що санкції буде оголошено цього літа.

При цьому наголошується, що європейська влада все ще зважує, який штраф виписати X, оскільки оцінює ризики подальшого антагонізму з Трампом. За даними одного з джерел, штраф може перевищити 1 мільярд доларів. Це має стати прикладом, щоб утримати інші компанії від порушення Закону про цифрові послуги.

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При цьому Європейський союз і X все ще можуть досягти угоди, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять побоювання регулюючих органів.

"Ми завжди застосовували і застосовуватимемо наші закони справедливо і без дискримінації по відношенню до всіх компаній, що працюють в ЄС, у повній відповідності зі світовими правилами", - заявив представник Європейської комісії, виконавчої влади блоку, відмовившись коментувати конкретно X.

Минулого року європейські регулятори дійшли висновку, що X порушує закон, відмовляючись надавати дані стороннім дослідникам, що ускладнює вимірювання того, як дезінформація та інші шкідливі матеріали поширюються на сервісі. Влада також вважає, що X не забезпечила достатню прозорість щодо рекламодавців або не перевірила автентичність користувачів, які платять за "підтверджений" обліковий запис, що робить платформу більш вразливою до зловживань та іноземного втручання.

При цьому чиновники в Брюсселі очікують, що Маск, який критикував європейську політику як форму цензури, боротиметься з будь-яким регулюванням. У липні, після того як було опубліковано попередні висновки Європейського Союзу, пан Маск заявив, що з нетерпінням чекає можливості оскаржити будь-яке покарання в "дуже публічній битві в суді".

Ілон Маск - новини

Як повідомляло видання Politico, президент США Дональд Трамп заявив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск найближчими тижнями відмовиться від своєї посади в Білому домі.

А Axios писав, що Ілона Маска і працівників Департаменту ефективності уряду DOGE хочуть перевіряти на наркотики. Конгресвумен Мікі Шерріл уже внесла відповідну ініціативу на розгляд. Вона, за даними ЗМІ, стосуватиметься й інших посадовців.

Крім того, президент США Дональд Трамп говорив про те, що департамент Маска DOGE припинить роботу.

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