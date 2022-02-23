Він сказав, що не обирав нинішню владу.

Відомий російський журналіст Юрій Дудь засудив визнання "ЛДНР" Росією і висловився на підтримку України.

Пост він опублікував в Instagram.

Він розповів про свою недавню поїздку до Норвегії і запропонував порівняти норвезький Кіркенес з російським Заполярним або Нікелем.

"Є багато причин, чому у них - нафта і газ і ось так, а у нас - нафта і газ і ось так. Вчора більшість з цих причин ми знову спостерігали. Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою і волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка приймає", - написав журналіст.

Дудь підкреслив, що не вибирав цю владу і не підтримує "її імперський чад".

Також він нагадав відповідь соліста групи Animal Джаz Олександра Красовицького на питання про те, що відбувається між Росією і Україною.

"Жерсть. Трагедія. І почуття провини < ... > ось ці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку - за те, що я не можу вплинути. З іншого - за те, що це моя країна, хоча я начебто безпосередньо і не відповідальний за ці речі", - сказав Красовицький в інтерв'ю.

За словами журналіста, відповідь музиканта дуже близька до того, що він відчуває зараз.

"Я виріс в Росії, Росія - моя Батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, – моя максимальна підтримка в ці дні. Росії, Україні, світу - мир", - написав Дудь.

Нагадаємо, що в 2019 році Дудь під час отримання премії "Людина року" закликав не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань"ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.