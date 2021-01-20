Перед цим Байден поклав вінок на могилі Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі.

Президент США Джо Байден прибув до Білого дому, де планує підписати перші укази в якості глави держави.

Перед цим Байден поклав вінок на могилі Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Потім його кортеж у складі десятків машин і поліцейського ескорту на мотоциклах попрямував до Білого дому.

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У процесії йшли оркестр сухопутних сил США, гвардія родів військ, гвардія верховного головнокомандувача і барабанщики 3-го піхотного полку сухопутних сил США, відомого як "ескорт президента".

Машину Байдена супроводжували шестеро охоронців і 13 родичів, включаючи сина Хантера.

Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Денис Прядко