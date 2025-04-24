Відносини між двома ядерними державами знову загострилися.

Між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, почалося небезпечне загострення відносин на тлі вбивства туристів у спірному регіоні Кашмір угрупованням бойовиків групою "Фронт Опору". Про це повідомляє Defence Express.

"Між Індією і Пакистаном почалося дуже стрімке і небезпечне чергове загострення відносин, яке небезпечне самим фактом того, що обидві країни мають ядерне озброєння. І Пакистан уже прямо пригрозив Індії війною. Ба більше, зараз до причин цілком можливої війни між країнами додалася ще одна - доступ до води", - пишуть журналісти.

Уточнюється, що Індія звинуватила Пакистан у підтримці угруповання, яке вбило туристів. Після цього країна оголосила про закриття прикордонного переходу, обмежила видачу віз, анулювала вже видані візи, дала пакистанцям 48 годин на те, щоб покинути країну, і вислала військових аташе. Також країна заявила про вихід із "Договору про води Інду" від 1960 року.

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Згідно з цією угодою про розподіл водних ресурсів, річки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією і Пакистаном порівну. Уточнюється, що для Пакистану Інд є головним джерелом води, який дає змогу зрошувати 12 млн гектар землі. В Індії вже давно стверджують, що річки, які є в розпорядженні країни, мають набагато менше води, ніж ті, що є в наявності у Пакистану - 20% проти 80%.

У відповідь на дії Делі, Пакистан вжив дзеркальних заходів і закрив повітряний простір для літаків індійських авіакомпаній, а також заборонив торгівлю навіть через треті країни.

"Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни, і на неї дадуть відповідь з усією силою", - пригрозили в Пакистані.

Цим Ісламабад не обмежився, залишивши за собою право призупинити Шимлійський договір, який врегулював результати війни 1971 року.

Що відомо про конфлікт у Кашмірі

Упродовж тривалого часу Кашмір, який є спірною областю на північному заході півострова Індостан, розділ якої не закріплено офіційними угодами про кордони, був гарячою точкою у відносинах між Індією і Пакистаном.

На сьогодні Кашмір фактично розділений між трьома країнами. Пакистан контролює північний захід - Гілгіт-Балтистан і Азад Кашмір, під контролем Індії перебувають центр і південь - регіони Джамму, Кашмірська долина і Ладакх. Китай контролює північний схід - Аксайчин і Транс-Каракорумський тракт.

Конфлікт між Індією і Пакистаном

Як писав УНІАН, у 2019 році Індія і Пакистан відновили обстріли у спірній провінції Кашмір. Тоді обидві сторони повідомляли про загиблих. Пакистан збив два літаки Військово-повітряних сил Індії, які вторглися в повітряний простір країни.

У 2021 році Індія та Пакистан вирішили припинити вогонь уперше за майже 20 років на спірному кордоні. Перемир'я між двома країнами було частково спрямоване на полегшення ситуації для мирних громадян, які проживають уздовж кордону.

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