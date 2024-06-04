Речник Путіна Пєсков виступив з новою заявою.

Після того, як у ЗМІ зʼявилися повідомлення про те, що на території України можуть працювати інструктори з інших країн, в Росії почали розкидатися погрозами.

Зокрема, речник російського диктатора Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – заявив, що іноземні інструктори, які приїжджатимуть до України для тренування військових "не матимуть імунітету" від російських ударів. Про це пише Sky News.

"Будь-які інструктори, які тренують війська київського режиму, не мають жодного імунітету", – заявив рупор Кремля. Відео дня

Видання зазначає, що зараз ведуться переговори про те, чи можуть французькі інструктори незабаром бути направлені для підтримки роботи тренувальних центрів в Україні.

Іноземні інструктори в Україні

На початку червня у ЗМІ зʼявилися повідомлення про те, що до України прибув перший іноземний інструктор. Грецьке видання Defence-Point зазначає, що йдеться про офіцера льотного складу Військово-повітряних сил Греції.

Імовірно, прибуття грецького льотчика в столицю України є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16" – міжнародної коаліції, створеної 13 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі. Видання наголошує, що грецькі пілоти мають великий досвід використання цих літаків у бойових ситуаціях.

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