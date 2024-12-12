У Варшаві кажуть, що вже мають свою роль в підтримці країни.

У Польщі виключили відправку військ в Україну в рамках європейської місії, яку просуває президент Франції Еммануель Макрон.

З відповідною заявою виступив очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський під час зустрічі глав МЗС Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Іспанії та Великої Британії в Берліні, передає Rzeczpospolita. Водночас він зазначив, що все, що стосується України, не має відбуватися без України та Європи:

"Польща має 600 км кордону з Білоруссю і Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України і, можливо, тут наша роль, але ми не розглядаємо жодного відправлення військ в Україну".

Відправка західних військ в Україну

Нагадаємо, сьогодні до Варшави прибув президент Франції Еммануель Макрон. За даними ЗМІ, він мав обговорити з польською стороною можливість її участі в ініціативі з відправки солдатів в Україну.

Відео дня

План французького лідера може полягати у створенні п'яти бригад, які забезпечуватимуть стабільність лінії розмежування на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: