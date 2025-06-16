Країна також задіює "човникову дипломатію" для деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, додав турецький лідер.

Туреччина збільшить виробництво ракет, аби підвищити власні запаси ракет середньої і великої дальності "до рівня стримування". Таку заяву зробив президент країни Реджеп Таїп Ердоган на тлі загострення на Близькому Сході.

"У найближчому майбутньому ми матимемо настільки потужний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик", – наводить Defense Here слова Ердогана під час виступу після засідання кабінету міністрів.

Конкретних найменувань озброєння він не називав, але додав, що турецька оборонна промисловість досягла рівня, коли країна може виробляти "як за якістю, так і за кількістю, щоб посилити наше стримування". Ердоган наголосив, що якщо держава не є самодостатньою у військовому, економічному і політичному плані, вона завжди буде в небезпеці.

Відео дня

Говорячи про ситуацію в регіоні, турецький президент заявив, що суперечки навколо ядерної програми Ірану повинні вирішуватися дипломатичним шляхом, а не силою. За його словами, країна також задіює "човникову дипломатію" для деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Ситуація на Близькому Сході

Вже кілька днів Ізраїль та Іран обмінюються потужними ударами. Відомо про загиблих і постраждалих.

Кілька днів тому ізраїльські військові завдали потужного удару по Тегерану. Повідомлялося про велику пожежу на нафтосховищі. Іран же випустив в бік Ізраїлю ракети. ЗМІ писали, що тоді під час обстрілу Хайфи Іран використав щонайменше одну гіперзвукову ракету.

Вночі 16 червня Ізраїль знову зазнав атаки з боку Ірану. Ракети вразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі. Повідомлялося про загиблих і постраждалих.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю відзвітувала, що за 4 дні ЦАХАЛ знищив понад 120 іранських ракетних установок. Там наголосили, що це "третина від їхньої загальної кількості".

Станом на 19:47 16 червня у ЗМІ знову повідомляють про пуски ракет в бік Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: