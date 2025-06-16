Це понад 100 одиниць військової техніки.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що протягом чотирьох днів бойових дій їм вдалося знищити понад 120 іранських ракетних установок. Це нібито "третина від їхньої загальної кількості".

Представник ЦАХАЛ Еффі Дефрін додав, що ізраїльські ВПС знищили понад 20 ракет "земля-земля" в неділю. Це сталося до того, як вони були запущені по ізраїльській території, пише CNN.

За словами Дефріна, для ударів по приблизно 100 військових цілях в Ісфахані (центральний Іран) було задіяно приблизно 50 винищувачів та інших літальних апаратів.

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"Під час цих ударів понад 20 ракет було знищено одночасно за кілька хвилин до їхнього запуску", - повідомив він. Але підтвердити цю інформацію видання не може.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ЦАХАЛ також обстрілював військові заводи Ірану. Під ударом опинилися об'єкти з виробництва навігаційних і ракетних систем, а також інших елементів, необхідних у військових цілях.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, зі свого боку, розповів, чи є в них плани з ліквідації верховного лідера Ірану. "Ми робимо те, що маємо робити, і будемо робити те, що маємо робити", - зазначив він.

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