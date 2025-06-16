Ракети вразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль, вибухи лунали в багатьох районах країни. За даними The Times of Israel і CNN, під ударом був Тель-Авів і місто Хайфа, де розташований нафтопереробний завод, великий порт і військово-морська база, а також Тель-Авів і його передмістя.

За даними організації "Маген Давид Адом", троє людей загинули внаслідок влучання іранських балістичних ракет, і ще понад 60 дістали поранення.

Унаслідок атаки постраждали дві висотні житлові будівлі в центральному Ізраїлі.

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Також, за даними ЗМІ, ракети вразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі, виникла масштабна пожежа.

Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині Ізраїлю.

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Як зазначають аналітики, ракетні удари Ірану по Ізраїлю показують, що сили Тегерана можуть перегрупуватися навіть після того, як Ізраїль убив кількох військових командирів у своїй першій атаці.

"(Ізраїльтяни) недооцінили здатність Ірану до перегрупування після того, як дуже успішно атакували вище керівництво іранських збройних сил і зуміли вбити кількох із них", - сказала Тріта Парсі, віцепрезидентка Інституту відповідального державного управління Квінсі.

Іран та Ізраїль - новини

Раніше в МЗС України повідомляли, що внаслідок ракетних ударів Ірану по Ізраїлю загинули п'ятеро українських громадян, зокрема троє неповнолітніх дітей.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що операцію почали з двох причин: Іран поспішав створити ядерну зброю, а також прискорено збільшував свій арсенал балістичних ракет.

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