Іран стверджує, що запаси, накопичені за останні чотири роки, повинні залишатися в країні.

Сполучені Штати Америки пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану іншим країнам – до прикладу, Росії. Цю пропозицію Іран, як очікується, відхилить.

Як пише The Guardian, такий заклик з боку Вашингтона є частиною американської політики, спрямованої на згортання ядерної програми Тегерана. Штати прагнуть не допустити створення ядерної зброї цією країною.

Зазначається, що непрямі переговори між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом відбулися 12 квітня. І питання іранських запасів збагаченого урану є однією з основних перепон на шляху до майбутньої ядерної угоди між Вашингтоном та Тегераном.

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Іран стверджує, що запаси, накопичені за останні чотири роки, повинні залишатися в країні, під суворим наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН. Там вважають їх запобіжником або своєрідною страховкою на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з ядерної угоди, як було під час першого президентського терміну Трампа.

Тож у Тегерані кажуть, що якщо запаси будуть вивезені з Ірану і США знову вийдуть з угоди, країні доведеться доведеться починати з нуля збагачувати уран до більш високого рівня чистоти.

Ядерні переговори Ірану та США

Сполучені Штати Америки намагаються примусити Іран відмовитися від планів щодо створення ядерної зброї. Зокрема, Дональд Трамп погрожував військовими діями і встановив жорсткі терміни на укладення нової угоди.

Днями стартували непрямі переговори між Іраном і США за посередництва міністра закордонних справ Оману. Кожна делегація перебувала в окремій кімнаті, а повідомленнями представники США та Ірану обмінювалися через главу МЗС Оману.

Американський лідер наполягає, що Іран не може мати ядерної зброї:

"Іран не може мати ядерної зброї. І якщо переговори не будуть успішними, я думаю, що це буде дуже поганий день для Ірану", – заявив Трамп.

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