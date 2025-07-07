Нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо. Таку заяву під час пресконференції у Варшаві зробив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, для вирішення проблеми довкола іранської ядерної програми потрібні дипломатичні зусилля і переговори. При цьому він визнав, що нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

"Рішення не може бути військовим, оскільки неможливо повністю знищити потенціал настільки важливої країни, яка володіє технологічною і промисловою базою. У кожному з можливих сценаріїв має бути досягнута дипломатична угода. Частиною такої угоди має стати відповідна системна верифікація, потрібна необхідна структура. Інакше ми матимемо справу з дуже крихкою угодою", – каже Гроссі.

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Очільник наголосив, що зараз тривають переговори через посередників. За його словами, зараз "ми перебуваємо в постконфліктній фазі, ми повинні її подолати".

"Я сподіваюся, що незабаром ми наберемо темп і допоможемо в досягненні угоди", – констатував Рафаель Гроссі.

Ядерна програма Ірану

Іран роками працював над збагаченням Ірану. Сполучені Штати вели з країною переговори, вимагаючи її згорнути. Проте Тегеран відмовився. Під час загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, ізраїльські військові заявляли, що атакували ядерні обʼєкти країни.

22 червня до ударів долучилися і США. Дональд Трамп тоді повідомив про атаку на ядерні обʼєкти в Фордо, Ісфахані та Нантанзі. Він стверджував, що всі вони знищені. ЗМІ стверджували протилежне.

Кілька днів потому Трамп допустив, що Іран може мати ще один ядерний обʼєкт.

"Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", – сказав він.

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