Чоловік послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів, медики лише констатували смерть.

Засновник компанії Mango Ісак Андік трагічно загинув під час перебування в горах. Про це повідомляється на сторінці відомого бренду в соцмережі Х.

Видання El Pais пише, що бізнесмен загинув у суботу, 14 грудня, у віці 71 року. Ісак Андік впав в ущелину біля печер у масиві Монтсеррат.

"Чоловік проводив день зі своєю сім'єю, коли в якийсь момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андіком, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів. Нещасний випадок стався "у важкодоступній місцевості", – йдеться в матеріалі.

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Саме син Андіка зателефонував до служби 112. Система екстреної медичної допомоги (СЕМ) вислала медичний вертоліт і карету швидкої допомоги. Прибувши на місце події, медики змогли лише підтвердити, що чоловік помер.

Ісак Андік був найбагатшою людиною Каталонії та одним із найзаможніших мешканців Іспанії. Його статки оцінюються в 4,5 мільярда євро і збільшилися минулого року на 1,8 мільярда євро.

Загибель відомих людей

Днями стало відомо про те, що помер популярний іспанський актор Хосе де ла Торре. 37-річний чоловік був відомий за серіалом під назвою "Стриптизер" ("Toy Boy") на стрімінговій платформі Netflix. Останні місяці він боровся з тяжкою хворобою, про що сам розповідав своїм прихильникам. Що стало причиною смерті актора, невідомо.

14 грудня зʼявилася інформація про загибель на війні з окупантами українського актора Якова Ткаченка. Він працював у театрі та знімався в кіно, де зіграв ролі у фільмах "Червоний", "Припутні", "Безславні кріпаки", "Ціна правди". Також актор виконав роль у фільмі кінорежисера Олеся Саніна "Довбуш".

З перших днів російського вторгнення Яків Ткаченко захищав Україну у складі ТРО, а згодом доєднався до 3-ї штурмової.

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