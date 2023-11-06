Ісламістські терористичні угруповання "вже закликають у соцмережах повстати проти євреїв і християн", яких вони називають "хрестоносцями".

У Німеччині вже декілька днів відбуваються ісламістські та антисемітські демонстрації. На одному з них, в Ессені, ісламісти закликали до проголошення халіфату в Німеччині та розмахували плакатами зі згадкою ІДІЛ і Талібан.

Як розповів Bild експерт з ісламізму в аналітичному центрі "Форум оборони і безпеки Ізраїлю" Еран Лахав, багатьох "друзів палестинців" цікавить не сектор Гази, а релігійна війна з невірними — джихад. У зв'язку з цим найбільш радикальні ісламісти використовують війну на Близькому Сході для розширення своєї влади.

Лахав багато років вивчає ісламістські угруповання. На його думку, зараз ісламісти в Європі знову на підйомі.

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"Терористи надихають один одного. ХАМАС був натхненний ІДІЛ на напад на Ізраїль. Тепер ІДІЛ використовує атаку ХАМАС, щоб залучити нових послідовників і мобілізувати своїх членів", — пояснив експерт.

За словами Лахава, ісламістські терористичні угруповання "вже закликають у соцмережах повстати проти євреїв і християн", яких вони називають "хрестоносцями".

"Це не палестинська війна, а ісламська війна", — наголосив експерт.

Він застеріг від того, щоб недооцінювати небезпеку цих демонстрацій під прикриттям палестинської солідарності.

"Послухайте, що кричать на демонстраціях у Німеччині. Так, ви чуєте "Вільна Палестина". Але це щось більше. Вони кричать "Такбір" і "Аллах Акбар". Для них Ізраїль — лише перший крок у цій війні. Ізраїль є лінією фронту цієї війни, а решта піде за ним", — пояснив Лахав.

Під час свого моніторингу публікацій різних терористичних організацій у соцмережах він побачив масове зростання закликів до насильства. Терористи публікують докладні інструкції, як нашкодити євреям і християнам, а також закликають атакувати "єврейські та християнські посольства", підпалювати синагоги і нападати на підприємства.

"Радикальні ісламісти бачать, який вплив справила атака ХАМАС на Ізраїль. Тому я думаю, що не виключені спроби повторити щось подібне в Європі. Звичайно, це буде інший сценарій, тому що в Європі, не можна просто захопити кілька міст і викрасти сотні людей", — додав експерт.

На його думку, це будуть нестандартні напади і теракти, які матимуть на меті ще більше розхитати суспільство.

"Коли ХАМАС та інші терористичні організації оголошують джихад, він спрямований не тільки проти євреїв. Це спрямовано проти всього західного світу", — підсумував Лахав.

Війна у Газі та протести

Як писав УНІАН, на тлі військової операції ЦАХАЛу в секторі Газа по всьому світі відбуваються протести проти дій ізраїльської армії та на підтримку Палестини. Наприклад у російському Дагестані стався майже справжній "єврейський погром".

А в США пропалестинські протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу під час слухання на тему відправки американської допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас у Туреччині антиізраїльські протестувальники спробували штурмувати базу США.

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