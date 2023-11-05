Аби зупинити агресивний натовп, поліцейським довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

У Туреччині натовп учасників акції протесту проти операції Ізраїлю в секторі Газа намагався прорватися на територію американської військової бази. Аби зупинити протестувальників, поліція була змушена застосувала водомети і сльозогінний газ, пише турецьке видання NTV.

Протести біля бази "Інджирлік", що розташована на півдні центральної Туреччини, організував "Гуманітарний фонд захисту прав та свобод людини". Стверджується, що учасники акції спеціально прибули до американської бази зі Стамбула та інших турецьких міст. NTV зазначає, що акція була погоджена з владою, але мала відбутися в іншому місці.

У певний момент демонстранти спробували прорватися на військовий об’єкт. Аби не допустити цього, поліцейські застосували спеціальні засоби для розгону протестувальників.

Антиізраїльські протести в світі

Як писав УНІАН, на тлі військової операції ЦАХАЛу в секторі Газа по всьому світі відбуваються протести проти дій ізраїльської армії та на підтримку Палестини. Місцями ці акції переходять межі закону, як це, приміром було в російському регіоні Дагестан, де стався майже справжній "єврейський погром".

А в США пропалестинські протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу, де якраз відбувалися слухання на тему відправки американської допомоги Україні та Ізраїлю.

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