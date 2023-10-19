Поліція почала затримувати людей, що увірвалися в будівлю, адже протести в Капітолії заборонені.

Пропалестинські протестувальники увірвалися в будівлю Капітолію у США. Вони зайняли частину офісної будівлі Палати представників, закликаючи законодавців та адміністрацію Байдена домагатися припинення вогню в Газі, яка зазнає авіаударів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише CBS News. Демонстранти одягнені в чорні футболки з написами "Євреї говорять про припинення вогню зараз". Також вони принесли плакати із написами "Припиніть вогонь" та "Дайте Газі жити".

Поліція Капітолію заявила, що протести всередині будівлі заборонені. Правоохоронці вже заарештували кількох демонстрантів.

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"Ми попередили протестувальників, щоб вони припинили демонстрацію, і коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати", – йдеться в заяві поліції Капітолію США в X, раніше відомому як Twitter.

Зазначається, що протест організувала єврейська антисіоністська організація "Єврейський голос за мир". Перед початком демонстрації в Капітолії сотні людей зібралися мітинг біля будівлі, вимагаючи від адміністрації Байдена закликів до припинення вогню.

Напад ХАМАС на Ізраїль: основне

7 жовтня терористи угруповання ХАМАС напали на Ізраїль після масованої ракетної атаки з території Сектору Гази (по країні випустили біля 2 тисяч ракет).

У прикордонних із Газою ізраїльських містах бойовики вбили сотні людей. Кількість загиблих перевищила 1400, серед них 23 українці, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Водночас в українському МЗС наразі мають підтвердження загибелі 13 громадян України.

17 жовтня в Газі ракета влучила по будівлі лікарні. Низка країн та бойовики ХАМАС заявили, що це ізраїльська ракета, і повідомили про загибель сотень людей. Водночас Ізраїль наголосив, що на будівлю впала ракета "Ісламського джихаду" – сталося це через несправність двигуна.

Президент США Джо Байден також сказав, що удар по лікарні у секторі Гази завдали не ізраїльські військові.

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