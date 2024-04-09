Скасування "золотих віз" мало позначиться на загальному ринку інвестицій у нерухомість в Іспанії.

Іспанія готується закрити главу своєї імміграційної політики, пов'язану з програмою "золотих віз", яка давала змогу заможним іноземцям отримувати посвідку на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість, пише Euractiv з посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

За словами прем'єра, таке рішення покликане поліпшити доступ до доступного житла, перетворивши його з об'єкта спекуляції на доступне житло для громадян.

Euractiv уточнює, що програма, відома як "золота віза", була доступна для громадян не з ЄС, які інвестували щонайменше 500 тисяч євро в нерухомість Іспанії без використання кредитів. Ця віза надавала їм можливість жити і працювати в країні протягом трьох років.

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Більшість цих віз було видано за купівлю нерухомості у великих містах, що, за словами Санчеса, ускладнює пошук доступного житла для місцевих жителів. Також прем'єр уточнив, що програма буде закрита після розгляду звіту Міністерства житлового будівництва. З моменту запуску програми в 2013 році, було видано майже 5 тисяч таких віз, причому основний інтерес виявили інвестори з Китаю та Росії.

Однак, згідно зі звітом Transparency International за 2023 рік, цей крок мало позначиться на загальному ринку нерухомості, оскільки тільки малу частку будинків було куплено в межах цієї програми.

Посвідка на проживання за кордоном: останні новини

Іспанія продовжує надавати громадянам Росії вид на проживання за схемою "золотої візи". При цьому, раніше влада країни призупинила видачу таких віз через війну в Україні.

Крім того, у 2022 році до Євопи прибуло значно менше російських турситів. Так, кількість прибуттів знизилася на 80-90%.

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