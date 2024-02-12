Він показав мапу, на якій сучасна територія Росії входила до складу Монгольської імперії.

Президент Монголії у 2009-2017 роках Цахіагійн Елбегдорж відреагував на скандальне інтерв'ю лідера РФ Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. Російський президент виправдовував агресію проти України "історичними землями Росії".

Елбегдорж написав у X (Twitter) про історичні землі Монголії і навіть показав мапу.

На ній можна побачити, що сучасна територія Росії входила до складу Монгольської імперії кілька століть.

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"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", – підписав ці мапи Елбегдорж.

Війна в Україні і заяви про "історичні землі"

Під час нещодавньої зустрічі з підлеглими Путін публічно визнав, що Росія напала на Україну і завойовує її території, а покарання за подібні злочини передбачено КК самої РФ.

Днями президент РФ дав перше з початку повномасштабної війни інтерв'ю західним ЗМІ.

Путін намагався вразити глядачів уявною ерудицією зі знань історії та не давав можливості Карлсону задати критичних запитань, переконані журналісти The Washington Post. Журналісти також зазначили, що протягом усього інтерв'ю Путін намагався переконати Карлсона в тому, що саме РФ є "жертвою цього конфлікту".

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