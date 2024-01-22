Глава держави заявив, що потрібно для "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території в Російській Федерації.

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", - заявив глава держави у своєму привітанні з нагоди 105-ї річниці Дня Соборності України.

Він зазначив, що заради цього підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

Відео дня

"Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - повідомив президент.

Історична справедливість - які території України входять до РФ

На території Росії є багато етнічних українських територій. Зокрема, до таких територій відносяться Стародубщина, Кубань, Зелений Клин та інші.

Від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну, російські загарбники масово депортують українців та викрадають українських дітей. Усіх росіяни відправляють у різні віддалені куточки РФ.

Крім того, у листопаді 2023 року Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 337 українців.

Вас також можуть зацікавити новини: