Судді також виправдали співака, якого нібито підкупив Берлусконі.

Суд в Італії виправдав колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі у справі про підкуп свідка.

Як повідомляє Reuters, Берлусконі, якому було пред'явлено звинувачення в тому, що він нібито заплатив італійському співакові Маріано Апічеллі 157 000 євро (162 000 доларів США) за брехню на судовому процесі, не визнав себе винним. У четвер, 17 листопада, прокурор у цій справі заявив у суді, що звинувачення мають бути зняті, і судді погодилися.

Судді також виправдали Апічеллу, якого нібито підкупив Берлусконі для дачі свідчень в іншій справі, де італійського політика звинуватили в тому, що він заплатив за секс з 17-річною марокканською танцівницею з нічного клубу. З співака зняли звинувачення в отриманні хабара, також були зняті звинувачення в дачі неправдивих свідчень – закінчився термін для винесення вироку.

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Апічелла був постійним запрошеним співаком на багатьох на вечірках Берлусконі Bunga Bunga. Захист заявляв, що з 2002 року Берлусконі щомісяця платив йому гонорари або пожертвування, не пов'язані зі звинуваченнями, які висунув суд.

За словами адвоката Берлусконі Франко Коппі, політик задоволений рішенням суду, оскільки не було доведено, що мала місце корупційна угода.

Судові процеси проти Берлусконі

У жовтні 2010 року стало відомо, що Сільвіо Берлусконі дзвонив в поліцейську дільницю з проханням звільнити 17-річну дівчину Каріму "Рубі" Ель-Махруг. Її затримали за крадіжку, а також підозрювали у відвідуванні його вечірок Bunga Bunga.

У червні 2013 року Берлусконі визнали винним у тому, що він платив їй за секс і зловживав владою. Того ж року він був виключений з парламенту після засудження у справі про податкове шахрайство. Влітку 2014 року суд виправдав політика у справі про проституцію.

Судовий процес у Римі, що завершився 17 листопада, – одна з трьох взаємопов'язаних справ проти Берлусконі, які розглядалися в різних містах Італії.

В іншій справі, що знаходиться на розгляді в Мілані, Берлусконі звинувачується в підкупі 24 свідків, в основному це молоді гості його вечірок. Прокуратура в травні зажадала, щоб він був ув'язнений на шість років. Берлусконі відкинув звинувачення, і вирок не очікується до січня 2023 року.

Минулого року суд у Сієні виправдав Берлусконі у справі про підкуп ще одного свідка. Прокуратура оскаржила це рішення, але нова дата судового розгляду не призначена.

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