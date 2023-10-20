Собі у партнери вони хочуть залучити Катар, який експерти підозрюють у фінансуванні ХАМАСу.

Китай і Росія мають намір спільно працювати над тим, аби заспокоїти ситуацію на Близькому Сході, де ось-ось спалахне наземна війна між Ізраїлем та ХАМАС. Про це заявив спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь після зустрічі зі своїм російським колегою Михайлом Богдановим в Катарі.

"Китай і Росія поділяють однакову позицію щодо питання Палестини, і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з Російською Федерацією, щоб якомога швидше охолодити ситуацію", – цитує китайського дипломата канал CNN.

Причину поточної ескалації Китай бачить в тому, "що законні національні права палестинського народу не були гарантовані". Відтак Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами.

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При цьому Китай має намір тісно співпрацювати з Катаром, який, як відомо вкрай поблажливо ставиться до ХАМАСу, аби стабілізувати ситуацію в регіоні.

"Російська Федерація готова співпрацювати з Китаєм, щоб сприяти якнайшвидшому припиненню вогню та припинити бойові дії між палестинцями та ізраїльтянами, а також створити умови для швидкого повернення на правильний шлях у палестинському питанні", — заявив у відповідь російський спецпредставник Михайло Богданов.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, влада Ізраїлю дозволила своїм військовим почати наземну операцію на території Сектору Гази, щойно вони будуть готові. За словами міністра економіки Ізраїлю Ніра Бараката, пріоритетом для Ізраїлю є знищення терористів ХАМАС.

Тим часом фахівці попереджають, що високотехнологічна система протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" ризикує бути придушеною ракетними атаками, якщо ескалація війни з ХАМАС в секторі Газа переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

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