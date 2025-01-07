Урядовий звіт окреслив небезпеки, які створює для Ізраїлю імперська політика Ердогана.

Ізраїль повинен підготуватися до прямої конфронтації з Туреччиною, яка потенційно є більш небезпечним ворогом, ніж Іран. Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на звіт, підготовлений експертами на замовлення ізраїльського уряду.

У звіті зазначається, що прагнення Туреччини відновити свій вплив на колишні території Османської імперії можуть призвести до посилення напруженості з Ізраїлем і навіть до прямого конфлікту. Зокрема у звіті підкреслюється ризик того, що Туреччина візьме під свій вплив Сирію.

"Загроза з боку Сирії може перерости у щось навіть більш небезпечне, ніж іранська загроза", — йдеться у звіті, попереджаючи, що підтримувані Туреччиною сили можуть діяти як посередники, підживлюючи регіональну нестабільність.

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У звіті також міститься пропозиція збільшити оборонний бюджет Ізраїлю ще на 15 мільярдів шекелів (4 мільярди доларів) протягом наступних п’яти років, щоб Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) була оснащена для боротьби з викликами, які створює Туреччина.

У звіті також містяться інші рекомендації щодо укріплення обороноздатності Ізраїлю:

придбання додаткових винищувачів, літаків-заправників, безпілотників і супутників для посилення можливостей Ізраїлю наносити удари на великій відстані;

подальше посилення системи протиповітряної оборони;

будівництво укріпленого бар’єру безпеки вздовж долини річки Йордан, не зважаючи на потенційні дипломатичні проблеми з Королівством Йорданія.

"Ми є свідками фундаментальних змін на Близькому Сході. Іран довгий час був нашою найбільшою загрозою, але на арену виходять нові сили, і ми повинні бути готові до несподіванок. Цей звіт дає нам дорожню карту для забезпечення майбутнього Ізраїлю", – заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

Відносини Туреччини з Ізраїлем

Як писав УНІАН, після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та початку ізраїльського вторгнення в сектор Гази у відповідь, відносини Ізраїля з Туреччиною різко зіпсувалися. Вони й без того були непростими, однак у протистоянні ХАМАСу з Ізраїлем президент Туреччини став на відверто проХАМАСівські позиції.

Зокрема Реджеп Ердоган кілька разів звинувачував Ізраїль у геноциді палестинців і порівнював ізраїльський уряд із нацистами. При цьому бойовиків ХАМАС Ердоган називає "борцями опору".

В липні 2024 року Ердоган навіть допустив турецьке вторгнення в Ізраїль.

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