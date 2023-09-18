Він відбувся 15 вересня.

З початку вересня бізнес-джет лідера Чечні Рамзана Кадирова тричі літав до Москви, він залишається там останні три дні.

Про це пише російське видання "Верстка" з посиланням на трекер польотів. Так, бізнес-джет "RA-73417" здійснював рейси в російську столицю 6 і 9 вересня. Вдень 15 вересня він вилетів з Грозного в напрямку Москви, після чого "зник".

У небі над Волгоградом транспондер літака Кадирова перестав передавати сигнал. За даними проекту ВЧК-ОГПУ, з того часу транспондер не включали.

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Можлива смерть Кадирова: що відомо

Як відомо, в мережі вже довго ходили чутки про те, що Кадиров серйозно хворий і проходить лікування.

В українській розвідці 15 вересня заявили, що мають інформацію про те, що той перебуває у важкому стані. Вчора чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав, що Кадиров помер.

При цьому вдень в офіційному Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, де той прогулюється по вулиці. У ролику він каже: "Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі".

Російські ЗМІ повідомляли, що до лікарні, в якій той міг проходити лікування, приїхали кортежі чеченської еліти.

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