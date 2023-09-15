Хвороби, які були в лідера Чечні - загострилися.

Голова Чечні дон Рамзан Кадиров дійсно перебуває у тяжкому стані. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію, що Кадиров наразі у комі.

"Дійсно, є інформація, що Кадиров перебуває у тяжкому стані та хвороби, які були - загострилися та стали причиною такого стану", - зазначив Юсов у Telegram.

Чутки про хворобу Кадирова

Раніше деякі українській експерти висловлювали думку, що Кадиров отримує нестандартне лікування в Берліні, оскільки його могла отруїти ФСБ РФ за наказом Путіна. Про це казав військовий експерт Олег Жданов. Чутки про погіршення стану здоров'я лідера Чечні поширюються ще з початку 2023 року. Одним з перших "тривогу" забило видання Bild, звернувши увагу, що Кадиров пропустив звернення Путіна до Федеральних Зборів РФ 21 лютого.

Відео дня

Путін, можливо, хворий на рак

Як повідомляв УНІАН, в українській військовій розвідці впевнені, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю каналу ABC News висловив надію на швидку смерть кремлівського диктатора, причому до закінчення війни. За словами Буданова, це стало відомо "від людей, джерел", наближених до російського лідера.

Перед цим російський політолог і оглядач Валерій Соловей заявив, що стан здоров'я Путіна "різко погіршується", що він страждає на ряд критичних захворювань. За словами експерта, у глави Кремля кілька діагнозів, зокрема, у нього дуже важка онкологія і психічні проблеми.

Екс-радник ОПУ Олексій Арестович також заявляв, що точно знає про онкологічне захворювання президента РФ Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: