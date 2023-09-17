Про смерть чеченського лідера повідомив опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. У будівлі ЦКБ в Москві - дуже дивна обстановка.

У Москві, ймовірно, помер лідер Чечні Рамзан Кадиров після бадьорої ранкової пробіжки, якою вранці, 17 вересня, намагалася обдурити всіх його прес-служба через чутки про те, що він у комі.

Про смерть Кадирова заявив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв в Telegram.

"Кадиров помер", - йдеться у повідомленні Янгулбаєва.

На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти. До лікарні, де, ймовірно, лікувався Кадиров, з'їжджаються кортежі чеченської еліти, повідомляє проект ВЧК-ОГПУ.

"З боку Кремля в бік Внуково один за іншим вилетіли два вертольоти", - йдеться в повідомленні.

Також біля Центральної клінічної лікарні Москви - дивна обстановка. Туди з'їжджаються "друзі" Кадирова на дорогих машинах: тільки за одну годину там помічені Майбах, Порш Кайен, чотири Гелендвагена, два BMW і так далі.

"У головну кремлівську лікарню один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні", - вказує проект.

Уточнюється, що чеченську еліту пропускають в будівлю ЦКБ без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють.

Раніше повідомлялося, що саме в цій лікарні Кадирова намагалися вилікувати від смертельної хвороби.

Чутки про хворобу Кадирова - в ГУР підтвердили, що йому стало гірше

Нагадаємо, чутки про смертельне захворювання Кадирова поширюються з початку 2023 року. Проблему запідозрили після того, як лідер Чечні раптово пропустив звернення Путіна до Федеральних зборів РФ (21 лютого 2023 року). Була версія, що Кадирова могла отруїти ФСБ РФ. В останні тижні стали з'являтися повідомлення про те, що Кадиров впав в кому. Тяжкість його стану підтвердило Головне управління розвідки України. Там прокоментували, що у Кадирова загострилися захворювання.

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