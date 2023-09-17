За кілька годин до цього в російських ЗМІ з'явилися численні повідомлення про його смерть.

Вранці 17 вересня в російських ЗМІ почали з’являтися публікації з посиланням на "джерела", у яких стверджується, що Рамзан Кадиров помер.

В Telegram-каналі лідера Чечні, який, за чутками, перебуває в комі, у відповідь опублікували відео з його прогулянки під дощем на тлі хвойних дерев і трави. У дописі він відреагував а "брехню в інтернеті", не вдаючись до деталей.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", – йдеться в підписі до відео.

В двох роликах можна побачити самого Кадирова, доріжку, дерева та газон Дата зйомки, як і місце, в якому було записано відео, невідомі.

Чутки про хворобу та смерть Кадирова - що треба знати

Про можливе погіршення стану здоров'я лідера Чечні говорять ще з початку 2023 року. Підозри викликало як те, що Рамзан Кадиров пропустив звернення президента Володимира Путіна до Федеральних Зборів РФ 21 лютого, так і нездоровий зовнішній вигляд чеченського лідера на останніх його відео.

Припускали, що Кадирова могли отруїти за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Також припускали, що він може перебувати за кордоном – на лікуванні.

Чутки про погіршення стану здоров’я Кадирова підтвердили в Головному управління розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що "дійсно, є інформація, що Кадиров знаходиться у важкому стані і хвороби, які були - загострилися і стали причиною такого стану".

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