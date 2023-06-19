ПВК Пригожина починає шукати найманців скрізь, де можливо, саме через катастрофічні втрати.

Терористична ПВК "Вагнер" зазнала шалених втрат на війні в Україні. Трупи найманців вивозять із поля бою вантажівками по кілька рейсів щодня.

Про це заявив один з окупантів під час телефонної розмови з дружиною, перехопленої українською розвідкою. За словами загарбнника, "Вагнера" починає шукати найманців скрізь, де можливо, саме через катастрофічні втрати.

"Знайомий, який зараз у "Вагнері" сказав, що він, бл*дь, на машині катається, він більш ніж 15 рейсів здійснює на день – повністю "КАМАЗ" забитий трупами", – розповів окупант.

Водночас дружина розповіла йому, що знайшла у поштовій скриньці запрошення на роботу від ПВК "Вагнер", як і всі інші мешканці будинку. Загарбник додав, що у в'язницях "залишилося мало людей, які їм підходять, і вони зараз починають шукати скрізь".

ЗСУ знищили "Вагнер"

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше констатував, що угруповання ПВК "Вагнер" по суті було розбито на Бахмутському напрямку.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не повірив йому й детально прокоментував дані. За його словами, кожен другий "вагнерівець" потрапив у категорію безповоротних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: