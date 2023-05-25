У самому місті наразі ще залишаються бойовики ПВК "Вагнер".

У передмісті Бахмута російські окупанти замінили підрозділи ПВК "Вагнер" на регулярні армійські загони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. У самому Бахмуті, за її словами, наразі залишаються "вагнерівці".

Маляр додала, що українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

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Вона зауважила, що схід України залишається епіцентром бойових дій.

"Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Куп'янському та Бахмутському", - написала заступник міністра.

Так, на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити просування українських військ по флангах.

"Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення", - зазначила Маляр.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках атаки ворога були відбиті, наступальні дії противника безуспішні.

"На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Куп’янському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - повідомила заступниця міністра.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок, а потім буде "нове завдання".

Раніше, 20 травня, Пригожин оголосив, що його найманці нібито "захопили" Бахмут. Тоді ж він зазначив, що 25 травня вони почнуть виходити з міста, а залишаться там регулярні російські війська.

Утім, українська сторона спростовувала заяви росіян про захоплення Бакхмута й наголошувала, що українські військові залишаються в місті. У Міноборони також додали, що українські воїни взяли місто Бахмут в напівоточення, що дає їм можливість знищувати російських загарбників.

А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що РФ потрібна ця "Піррова перемога" в Бахмуті, оскільки за понад дев'ять місяців безрезультатних боїв російська армія перетворилася на посміховисько.

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