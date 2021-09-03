Оціночна вартість картини зросла до 5,5-8,3 мільйона доларів.

Картину вуличного художника Бенксі, яка частково самознищилася відразу після продажу на аукціоні в 2018 році, знову виставлять на продаж.

Аукціон призначений на 14 жовтня, йдеться на сайті аукціонного дому Sotheby's.

Оціночна вартість картини зросла до 4-6 мільйонів фунтів стерлінгів ($5,5-8,3 млн), що в четверо перевищує суму, яку заплатив нинішній власник ($1,4 млн).

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Колекціонер з Європи, яка тоді купила картину, вирішила не відмовлятися від твору після того, як його частково розрізав шредер прямо в залі, де відбувався аукціон. При цьому картину перейменували з "Дівчинка з повітряною кулею" на "Любов у смітнику".

Як пише Bloomberg, у разі успішних торгів картина Бенксі може зрости в ціні майже на 500% за три роки.

"Робота народилася з найбільш видовищної мистецької події 21 століття. Бенксі створив світову сенсацію, яка з того часу стала культурним феноменом. У ту пам'ятну ніч Бенксі не стільки знищив твір мистецтва, подрібнивши його, скільки створив його", - сказав старший директор Sotheby's і голова відділу сучасного мистецтва Алекс Бранчік, пише Artnet.

Картина Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею"

6 жовтня 2018 року на аукціоні Sotheby's в Лондоні продавалася одна з найвідоміших картин вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею".

Робота, поміщена в товсту позолочену раму, була продана майже за мільйон фунтів. Але як тільки аукціоніст оголосив, що лот проданий, рама зажужала і картину почав розрізати захований всередині механізм. В результаті половину роботи розрізало на смужки. Як передбачається, механізм привів у дію сам Бенксі, який таємно знаходився в залі.

Автор: Олександр Топчій