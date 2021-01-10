Саудівська Аравія і Катар вирішили відновити між собою авіасполучення після майже чотирирічної кризи.

Авіакомпанії Qatar Airways і Saudi Airlines, що здійснюють рейси з Катару і Саудівської Аравії, оголосили, що відновлять пряме авіасполучення між країнами з 11 січня.

Читайте такожКатарська криза: арабські країни знімуть трирічну блокаду з Катару 9 січня країни відкрили наземні кордони, які були закриті з червня 2017 року після розриву дипломатичних відносин.

Автомобілі перетнули пункт пропуску через кордон Катару в місті Абу-Самра 9 січня о 10:00. Трафік з Саудівської Аравії до Катару був меншим, ніж у зворотному напрямку.

Катарська криза: деталі

5 січня Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ і Бахрейн підписали заяву про примирення з Катаром. Чотири арабські країни розірвали дипломатичні відносини з Катаром в червні 2017 року і звинуватили його в дестабілізації ситуації в регіоні. Саудівська Аравія - єдина держава, яка межує з Катаром на суші.

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Автор: УНІАН