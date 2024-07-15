Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала президенту країни Алару Карісу заяву про відставку. Відомо, що вона має обійняти посаду високого представника ЄС з питань закордонних справ, політики і безпеки, пише ERR.
Сьогодні, 15 липня, уряд на чолі з Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єрка разом з урядом подали у відставку. Водночас до вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра.
Також вона сподівається, що новий уряд буде сформовано швидко.
Відомо, що Кая Каллас перебувала на посаді прем'єрки з січня 2021 року. За її словами, це був дуже складний час, адже початок її роботи почався під час пандемії коронавірусу.
"Я, напевно, єдиний прем'єр-міністр, який одразу після складання присяги перейшов до засідання уряду, де рішення потрібно було приймати негайно", - наголосила політик.
Водночас вона висловила задоволення, що попри всі кризи, її уряд зміг досягнути прогресів в Естонії та ухвалював ті рішення, які раніше не приймалися, до прикладу, перехід на естонськомовну освіту.
Як Естонія підтримує Україну у війні проти РФ
Як писав УНІАН, на початку липня Естонія доставила в Україну зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них.
"Підтверджено! В Україну доставлені зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Продовжуємо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - повідомили тоді в Міноборони країни.
Водночас посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що її країна готова говорити про відправлення своїх військ до нашої держави. За її словами, для Естонії це не є "червоною лінією".
"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - підкреслила вона.