За словами політика, перебування на цій посаді було складним для неї.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала президенту країни Алару Карісу заяву про відставку. Відомо, що вона має обійняти посаду високого представника ЄС з питань закордонних справ, політики і безпеки, пише ERR.

Сьогодні, 15 липня, уряд на чолі з Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єрка разом з урядом подали у відставку. Водночас до вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Також вона сподівається, що новий уряд буде сформовано швидко.

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Відомо, що Кая Каллас перебувала на посаді прем'єрки з січня 2021 року. За її словами, це був дуже складний час, адже початок її роботи почався під час пандемії коронавірусу.

"Я, напевно, єдиний прем'єр-міністр, який одразу після складання присяги перейшов до засідання уряду, де рішення потрібно було приймати негайно", - наголосила політик.

Водночас вона висловила задоволення, що попри всі кризи, її уряд зміг досягнути прогресів в Естонії та ухвалював ті рішення, які раніше не приймалися, до прикладу, перехід на естонськомовну освіту.

Як Естонія підтримує Україну у війні проти РФ

Як писав УНІАН, на початку липня Естонія доставила в Україну зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них.

"Підтверджено! В Україну доставлені зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Продовжуємо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - повідомили тоді в Міноборони країни.

Водночас посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що її країна готова говорити про відправлення своїх військ до нашої держави. За її словами, для Естонії це не є "червоною лінією".

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - підкреслила вона.

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